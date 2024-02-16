В основе успехов Азербайджана лежит и сформировавшаяся в стране сильная экономика - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступлении на церемонии инаугурации выступил с большой речью. Коснувшись успехов, достигнутых в различных сферах, глава государства обозначил новые цели, поставленные во имя сильного Азербайджана в начавшуюся новую эру. Естественно, что за последние 20 лет под руководством главы государства Азербайджан прошел большой успешный путь и стал страной-победительницей. В основе этих успехов, в первую очередь, лежит обеспеченная общественно-политическая стабильность, а также сильная экономика, сформированная в стране.

Об этом сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

Он отметил, что было бы трудно добиться других успехов, если бы не было обеспечено экономическое развитие страны.

"Потому что для реализации социально-экономических проектов, укрепления армии, проведения независимой международной политики было важно обеспечить экономическую независимость страны. Именно благодаря продуманной дальновидной экономической политике Президента Ильхама Алиева Азербайджанское государство прошло большой путь в развитии и стало сильным государством, способным восстановить нарушенную справедливость.

Если мы посмотрим на экономическую картину нашей страны за последние 20 лет, то увидим, что не было такой сферы нашей жизни, где бы не были достигнуты успешные результаты. Мы увидим лучшее объяснение этого вопроса, если сосредоточимся на основных экономических показателях за последние 20 лет. Так, если в 2003 году ВВП составлял 7 миллиардов долларов США, то в 2023 году он достиг 72 миллиардов долларов. За последние 20 лет наши валютные резервы увеличились с 1,6 миллиарда до 70 миллиардов долларов, минимальная заработная плата выросла с 9 до 345 манатов, минимальная пенсия увеличилась с 200 до 280 манатов.

Средняя пенсия по стране увеличилась до 500 манатов, а средняя зарплата - до 940 манатов. Внешний государственный долг нашей страны упал ниже 9 процентов. Сегодня внешний государственный долг развитых стран мира составляет 100 процентов ВВП и более. Эта цифра является лучшим показателем экономического развития Азербайджана по сравнению с мировой экономикой", - сказал депутат.

Он упомянул, что в экономику страны вложено 320 миллиардов долларов инвестиций.

"Созданы все возможности для развития ненефтяного сектора страны. Именно в результате развития экономики Азербайджана открывались новые предприятия, что обусловило снижение проблемы безработицы. Так, если в 2003 году безработица в стране составляла 50 процентов, то сегодня эта цифра снизилась до 5 процентов. Семьям шехидов и ветеранам было предоставлено 14 800 квартир, 7 600 автомобилей. Также в ближайшие два года реализуется государственная программа по обеспечению жильем 100 процентов семей данной категории.

Таким образом, дальнейшее расширение транзитных логистических возможностей нашей страны, сохранение темпов развития нефтегазового сектора, продолжение шагов, которые служат развитию частного сектора, и реализация возможностей инвестиционного климата, цифровизация экономики, развитие сектора возобновляемых источников энергии, решение вопросов, которые обеспечат технологическое развитие, и реализация других вопросов являются одними из основных целей предстоящего периода. Считаю, что в новый период под руководством Президента Ильхама Алиева наша экономика станет сильнее, социальное благосостояние людей улучшится, а международные позиции укрепятся", - добавил депутат.

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