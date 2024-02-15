Рад видеть прогресс в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией - Марк Либби

БАКУ /Trend/ - Рад видеть прогресс в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Очевидно, что главным приоритетом для Соединенных Штатов и, я думаю, для Азербайджана также является заключение мирного соглашения Арменией.

Приятно видеть за последние несколько месяцев некоторые признаки прогресса и возможностей в этом направлении", - отметил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!