Напряженность на азербайджанско-армянской границе вызвала тревожность - посол США

БАКУ /Trend/ - Напряженность на азербайджанско-армянской границе вызвало тревожность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Я был рад видеть, что обе стороны предприняли усилия, чтобы остановить эту эскалацию. Я бы посоветовал им продолжать говорить об этом. Потому что, если вы не стреляете друг в друга, легче вести разговор, в котором вы разрешите свои разногласия.

Жаль, что это произошло. Но было принято решение не допустить эскалации ситуации, и это решение, которое должны были принять обе стороны, и я надеюсь, что обе стороны готовы его поддержать", - отметил он.

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