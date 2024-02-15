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США всегда полностью поддерживали территориальную целостность Азербайджана - посол

Политика Материалы 15 февраля 2024 15:19 (UTC +04:00)
США всегда полностью поддерживали территориальную целостность Азербайджана - посол

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - США всегда полностью поддерживали территориальную целостность Азербайджана и Армении.

Об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в четверг в ответ на вопрос Trend в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"США всегда полностью поддерживали территориальную целостность Азербайджана и Армении. Мы никогда не признавали независимость каких-либо частей Азербайджана. Мы всегда голосовали в Совете Безопасности за территориальную целостность обеих сторон", - отметил он.

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