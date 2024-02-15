Я хотел бы посетить освобожденные территории Азербайджана - посол США

БАКУ /Trend/ - Я хотел бы поехать на освобожденные территории Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Я хотел бы поехать на освобожденные территории, но я не хочу это делать под давлением. Я хотел бы увидеть как можно больше регионов Азербайджана. И мне бы тоже хотелось побывать в этих местах. Но я не хочу, чтобы это стало частью чьего-то шоу. Я хочу увидеть Азербайджан, и я хочу увидеть его на своих собственных условиях, как поступает любой нормальный дипломат, когда приезжает в любую нормальную страну. Так что я с нетерпением жду этой возможности. Я не знаю, когда наступит это время. Я хочу поехать тогда, когда смогу это запланировать. Я с нетерпением жду этого, но сегодня я не пойду. Есть и другие регионы, которые стоит увидеть", - подчеркнул дипломат.

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