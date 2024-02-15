Посол США назвал 907-ю поправку незначительным фактором в отношениях между Баку и Вашингтоном

БАКУ /Trend/ - 907-я поправка к «Акту в поддержку свободы» США - часть закона, принятого 30 лет назад, и она является "незначительным фактором" в отношениях между Баку и Вашингтоном.

Об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби, отвечая на вопрос Trend в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"30 лет назад я не работал на этой должности. Я не могу исправить это законодательство. Что я могу вам сказать, так это то, что каждый год мы рассматриваем вопрос о том, следует ли обойти 907-ю поправку для предоставления определенных видов помощи в области безопасности. Но это все еще находится на рассмотрении. Должен также отметить, что обход поправки не единственное, что мы можем сделать для сотрудничества с Азербайджаном. Я до сих пор не могу до конца понять, почему она стала невероятно важной. С точки зрения широкого спектра наших отношений и нашего взаимодействия с Азербайджаном во всех сферах, культурной, экономической, и даже в некоторой степени сотрудничества в сфере безопасности, это незначительный фактор. Она ограничивает некоторые виды военной помощи. Я не знаю, нужна ли Азербайджану военная помощь США. Подозреваю, что, скорее всего, нет", - сказал он.

Посол отметил, что это вопрос, который необходимо тщательно рассмотреть в контексте приоритетов двух стран.

"И в этом году никакого решения по этому поводу принято не было. Но есть и другие направления, по которым мы можем сотрудничать с Азербайджаном. Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана. Мы также поддерживаем территориальную целостность Армении. Территориальная целостность была нашим главным, руководящим принципом с самого начала", - заключил он.