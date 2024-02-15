МИД Азербайджана ответил Пашиняну

БАКУ /Trend/ - Необоснованные обвинения, которые премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз озвучил на заседании правительства 15 февраля, направлены на создание напряженности в регионе.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

"Прежде всего, следует отметить, что оценивать меры, принятые нашей страной в ответ на ранение нашего военнослужащего, как агрессию, является фальсификацией фактов. Всем хорошо известно, что провокации армянской стороны 12 февраля нарушили стабильность, которая царила почти 5 месяцев, и ответственность за это лежит на армянской стороне. В то же время было бы полезно дать разъяснения, почему до сих пор министерством обороны Армении не выполнены обещания о проведении расследования по факту ранения азербайджанского военнослужащего, а также внести ясность в вопрос, на каком основании на пограничных постах министерства обороны Армении находятся наемники из различных военных группировок", - говорится в заявлении.

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