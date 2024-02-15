МИД Азербайджана ответил Пашиняну (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Необоснованные притязания, в очередной раз высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства, состоявшемся 15 февраля, преследуют цель намеренного нагнетания напряженности в регионе.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

"В первую очередь отметим, что признание как агрессии мер, принятых нашей страной в ответ на ранение нашего военнослужащего, является фальсификацией фактов. Всем понятно, что 12 февраля провокации с армянской стороны нарушили стабильность, царящую около 5 месяцев, и что ответственность за это ложится на Армению. Кроме того, было бы хорошо объяснить, почему министерство обороны Армении до сих пор не выполнило своих обещаний о проведении расследования в связи с фактом ранения азербайджанского военнослужащего, а также внести ясность в вопрос о том, на каком основании наемники, принадлежащие различным военным группировкам, на пограничных постах Армении подчинены министерству обороны. Премьер-министр Армении, сославшись на вопрос об анклавных и эксклавных селах Азербайджана, в очередной раз стал утверждать, что Азербайджан якобы "удерживает под оккупацией территории 31 села", что является составной частью политической манипуляции. Хотелось бы напомнить премьер-министру, утверждавшему в предыдущих заявлениях о наличии 32 таких сел, что существуют обязательства Армении по возвращению восьми азербайджанских сел. Кроме того, неплохо было бы внести ясность в вопрос о том, почему армянская сторона, ссылающаяся на территориальную целостность и делимитацию на основе границ 1991 года и Алматинской декларации, не соблюдает на протяжении последних почти 35 лет данные карты и соглашения, отказывается признать границы, отраженные в советских картах, оккупировала территории Азербайджана. Хотелось бы напомнить премьер-министру, утверждающему, что Армения поддерживает территориальную целостность всех соседей, что она продолжает выдвигать притязания против территориальной целостности Азербайджана в своей конституции, действующих законодательных актах, официальных письмах, официальных заявлениях, документах, распространяемых в международных организациях и судах. Если армянская сторона действительно заинтересована в мирном процессе, то должна отказаться от притязаний против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - говорится в заявлении МИД.

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