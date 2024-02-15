Завтра состоится заседание парламента Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:27)
БАКУ /Trend/ - 16 февраля состоится заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает Trend, заседание начнется в 10:00.
В повестку заседания включены следующие вопросы:
1. Законопроект о внесении изменений в закон "О водоснабжении и водоотведении" (первое чтение).
2. Законопроект о внесении изменений в Консульский устав Азербайджанской Республики, утвержденный законом Азербайджанской Республики от 8 февраля 1994 года № 782 (первое чтение).
3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильных дорогах" (второе чтение)
6. Законопроект о внесении изменений в закон "О продовольственной безопасности" (второе чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики.
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