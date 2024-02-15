Завтра состоится заседание парламента Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:27)

БАКУ /Trend/ - 16 февраля состоится заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Trend, заседание начнется в 10:00.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Законопроект о внесении изменений в закон "О водоснабжении и водоотведении" (первое чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в Консульский устав Азербайджанской Республики, утвержденный законом Азербайджанской Республики от 8 февраля 1994 года № 782 (первое чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильных дорогах" (второе чтение)

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О продовольственной безопасности" (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики.

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