Джордж Велла поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Мальта Джордж Велла направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Trend.

" Ваше превосходительство.

Разрешите передать поздравления по случаю переизбрания Вас Президентом Азербайджанской Республики.

Со времени установления в 1995 году дипломатических отношений связи между Республикой Мальта и Азербайджанской Республикой развивались на высоком уровне. Наряду с укреплением взаимного уважения и искренней дружбы, наши страны развивали тесное сотрудничество и глубокое взаимопонимание. Уверен, что во имя общих интересов народов наших стран многолетние связи между Мальтой и Азербайджаном могут быть упрочены путем поиска новых сфер для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

Я также высоко ценю эффективное развитие связей наших стран на многостороннем уровне, в частности, посредством общего членства в Организации Объединенных Наций. Кроме того, Республика Мальта остается постоянным сторонником тесного и стратегического партнерства между Европейским Союзом и Азербайджанской Республикой в рамках такого регионального диалога, как Восточное партнерство (ВП).

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, желаю Вам успехов в предстоящей деятельности и передаю высочайшее почтение ", - говорится в письме.