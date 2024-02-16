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Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 16 февраля 2024 10:14 (UTC +04:00)
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

Она отметила, что от имени всех членов парламента направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву в связи с его переизбранием на пост Президента, передала искренние поздравления и выразила добрые пожелания.

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