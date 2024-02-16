Али Асадов озвучил приоритеты правительства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Али Асадов, кандидатуру которого на пост премьер-министра Азербайджана одобрил Милли Меджлис, озвучил приоритеты правительства, сообщает в пятницу Trend.

"Сегодня Азербайджан успешно продвигается по стратегии развития в соответствии с вызовами послевоенного периода", - заявил А.Асадов.

Он отметил, что в следующем периоде основными приоритетами станут укрепление обороны и национальной безопасности, укрепление военно-промышленного комплекса, улучшение снабжения армии, усиление обороны границ.

А.Асадов подчеркнул, что социальное развитие всегда было и будет в центре внимания главы государства.

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