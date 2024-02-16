В новую эпоху мы увидим Азербайджан, ставший локомотивом тюркского мира, сильным актором региона - Мехмет Юдже

БАКУ /Trend/ - В своем выступлении после церемонии инаугурации Президент Ильхам Алиев озвучил дорожную карту Азербайджана нового периода и подчеркнул приоритеты внутренней и внешней политики страны.

Об этом, отвечая в пятницу на вопросы Trend, сказал декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

"После 44-дневной Отечественной войны и 23-часовых локально-антитеррористических мероприятий для Азербайджана начался новый период. Этот период продолжился внеочередными президентскими выборами 7 февраля.

Голосование Президента Ильхама Алиева в Ханкенди, которое армянские сепаратисты когда-то объявили столицей своей администрации, стало символом новой эры и месседжем всему миру. На новом этапе речь идет об Азербайджане, обеспечившем территориальную целостность, полностью восстановившем свой суверенитет, реализовавшем свою Конституцию на всей своей территории, ставшем ведущим государством в регионе, выступающем в качестве локомотива в Организации тюркских государств, поддерживающем правые дела стран, находящихся в хорошем диалоге с исламскими странами, несправедливо обиженных колонизацией западных стран, защитившем себя и стремящемся к реформированию во всех сферах", - отметил он.

По его словам, в новый период важнейшим приоритетом во внешней политике Азербайджана будет тюркский мир.

"На самом деле, между странами-членами Организации тюркских государств и Азербайджаном существует естественное единство с точки зрения истории, культуры, географии, создания социально-экономической власти. В то же время эта целостность является формулой, которая уравновесит другие силы, имеющие свой интерес на Южном Кавказе, особенно Францию, которая хочет провокаций в регионе", - подчеркнул Юдже.

Он также упомянул, что Азербайджан, наряду с ведущей ролью в ОТГ, активной деятельностью в Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения, и ростом авторитета на международной арене, оказывает также сильную поддержку в борьбе с неоколониализмом странам и обществам, которые Франция считает своими задворками.

"Можно сказать, что эта инициатива Азербайджана является важным средством борьбы с французским империализмом, который включает в себя элементы тюркофобии, исламофобии и неоколонизма.

Таким образом, выборы 7 февраля - это начало новой эры для Азербайджана. В этот период Азербайджан будет более сильным, чем во все предыдущие", - добавил он.

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