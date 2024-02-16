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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Политика Материалы 16 февраля 2024 14:19 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 16 февраля в 12:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в районе населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района, открыли огонь из крупнокалиберного оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры на указанном направлении.

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