В открытой и скрытой форме предпринимаются попытки против безопасности Азербайджана - Кямран Алиев (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:26)

БАКУ/Trend/ - В открытой и скрытой форме предпринимаются попытки против безопасности Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на церемонии награждения в Генеральной прокуратуре.

K.Алиев отметил, что правоохранительными органами принимаются превентивные меры.

"В органах прокуратуры продолжаются мероприятия в этом направлении", - подчеркнул генпрокурор.

Отметим, что сегодня в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась церемония награждения работников прокуратуры в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 сентября 2023 года, а также поощренных генеральным прокурором, победителей конкурсов "Лучший следователь года" и "Лучший государственный обвинитель года". Представителям СМИ были вручены награды "Друг прокуратуры".

В мероприятии, проведенном под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева, также приняли участие представители СМИ и почетные гости.

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