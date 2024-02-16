Утвержден новый состав Кабинета министров Азербайджана - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.
Как сообщает в пятницу Trend, согласно распоряжению, членами Кабинета министров Азербайджанской Республики назначены следующие лица:
Первый заместитель премьер – министра Азербайджанской Республики - Ягуб Абдулла оглу Эюбов;
Заместитель премьер – министра Азербайджанской Республики - Али Джавад оглу Ахмедов;
Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики - Шахин Абдулла оглу Мустафаев;
Министр внутренних дел Азербайджанской Республики – Вилаят Сулейман оглу Эйвазов;
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики - Мухтар Бахадур оглу Бабаев;
Министр науки и образования Азербайджанской Республики - Эмин Эльдар оглу Амруллаев;
Министр энергетики Азербайджанской Республики – Парвиз Огтай оглу Шахбазов;
Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики – Сахиль Рафиг оглу Бабаев;
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики - Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров;
Министр молодежи и спорта Азербайджанской республики - Фарид Фазиль оглу Гайыбов;
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики - Джейхун Азиз оглу Байрамов;
Министр экономики Азербайджанской Республики - Микаил Чингиз оглу Джаббаров;
Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики – Меджнун Гадир оглу Мамедов;
Министр финансов Азербайджанской Республики - Самир Рауф оглу Шарифов;
Министр культуры Азербайджанской Республики - Адиль Габиль оглу Керимли;
Министр обороны Азербайджанской Республики – Закир Аскер оглу Гасанов;
Министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики - Вугар Валех оглу Мустафаев;
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики - Рашад Наби оглу Набиев;
Министр здравоохранения Азербайджанской Республики - Теймур Юсиф оглу Мусаев;
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей – Бахар Аваз гызы Мурадова;
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой – Фуад Рауф оглу Мурадов;
Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики - Шахин Солтан оглу Багиров;
Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики - Эльчин Исага оглу Гулиев;
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике - Таир Ягуб оглу Будагов;
Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики – Анар Адиль оглу Гулиев;
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев – Ровшан Шюкюр оглу Рзаев;
Начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики – Вюсал Афган оглу Гусейнов;
Начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики – Али Наги оглу Нагиев;
Начальник Службы внешней разведки Азербайджанской Республики - Орхан Седьяр оглу Султанов;
Начальник Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу – Мурсал Горхмаз оглу Ибрагимов;
Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана – Заур Рауф оглу Микаилов;
Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики – Фуад Гумбат оглу Нагиев;
Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики – Гошгар Илахи оглу Тахмазли;
Начальник Национального архивного управления Азербайджанской Республики – Аскер Адиль оглу Расулов.