Али Асадов провел телефонный разговор с кыргызским коллегой

БАКУ /Trend/ - 16 февраля председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров позвонил премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, А.Жапаров поздравил А.Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджанской Республики.

В ходе разговора было выражено удовлетворение всесторонним развитием стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего наращивания азербайджано-кыргызского взаимовыгодного сотрудничества.

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