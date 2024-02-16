Двусторонние отношения между Азербайджаном и Сербии достигли уровня стратегического партнерства - посол

БАКУ /Trend/ - Двусторонние отношения между Азербайджаном и Сербией достигли уровня стратегического партнерства.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Сербии в Азербайджане Драган Владисавлевич на мероприятии, посвященном Дню Государственности Республики Сербия.

«Самой ценной является дружба, прошедшая испытание временем и условиями. Так, наши отношения с Азербайджаном основаны на схожем историческом прошлом и полном взаимопонимании по основным проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Насчитывающие вот уже 27 лет наши двусторонние отношения превратились в стратегическое партнерство с полной координацией внешнеполитической деятельности и вопросов, представляющих взаимный интерес», - сказал он.

По словам посла, за последние два года произошел большой рост двусторонних экономических отношений и товарооборота.

Он выразил уверенность в продолжении интенсивных и важных отношений сотрудничества и дружбы между Сербией и Азербайджаном, а также пожелал своей стране больше таких ценных и искренних друзей, как Азербайджан.