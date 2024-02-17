Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 17 февраля 2024 15:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2024 год, утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы с группой военнообязанных запаса.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В рамках сборов военнообязанные осваивают тактико-технические характеристики, правила неполной сборки-разборки и применения огнестрельного оружия и гранатометов. Наряду с этим, на учебной площадке успешно выполняются задачи по приведению оружия в боевую готовность, занятию огневой позиции, обнаружению и уничтожению целей условного противника с соблюдением правил прицеливания. Основной целью учебных сборов является повышение уровня боевой подготовки, совершенствование знаний, умений и практических навыков военнообязанных запаса", - говорится в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости