Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Мюнхене состоялась двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева провел с Николом Пашиняном

Политика Материалы 17 февраля 2024 15:05 (UTC +04:00)
В Мюнхене состоялась двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева провел с Николом Пашиняном

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - 17 февраля в Мюнхене состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республика Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Trend, на встрече были обсуждены переговоры по мирному договору между двумя странами, вопросы нормализации отношений, делимитации границ. Министерствам иностранных дел поручено в ближайшее время провести встречу по мирному договору и заседание комиссии по делимитации границ.

Положительно были оценены взаимные компромиссы в связи с COP29 и продвижение, достигнутое между двумя странами.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости