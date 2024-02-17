В Мюнхене состоялась двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева провел с Николом Пашиняном

БАКУ/Trend/ - 17 февраля в Мюнхене состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республика Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Trend, на встрече были обсуждены переговоры по мирному договору между двумя странами, вопросы нормализации отношений, делимитации границ. Министерствам иностранных дел поручено в ближайшее время провести встречу по мирному договору и заседание комиссии по делимитации границ.

Положительно были оценены взаимные компромиссы в связи с COP29 и продвижение, достигнутое между двумя странами.

Новость обновляется