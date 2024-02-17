Мухтар Бабаев обсудил с представителем МИД Германии совместную деятельность в сфере климата

БАКУ /Trend/ - Президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, принимающий участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC 2024), встретился с американо-немецким экоактивистом, специализирующимся в сфере политики по изменению климата, специальным уполномоченным по международной климатической политике Министерства иностранных дел Германии Джениффер Морган.

Как сообщает Trend, информация об этом размещена в официальном аккаунте COP29 в соцсети «Х».

В публикации отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили важность совместной работы над расширением климатической деятельности и построением устойчивого и инклюзивного будущего.