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Президент Ильхам Алиев: Антитеррористические мероприятия показали, что модель турецкой армии в Азербайджане полностью утвердилась

Политика Материалы 19 февраля 2024 18:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Антитеррористические мероприятия показали, что модель турецкой армии в Азербайджане полностью утвердилась

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Важным направлением нашего сотрудничества является взаимодействие в военной сфере. Наши армии означают единый кулак.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Вторая Карабахская война и проведенные нами пять месяцев назад антитеррористические мероприятия еще раз показали, что модель турецкой армии в Азербайджане полностью утвердилась», - отметил глава государства.

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