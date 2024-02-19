Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена Организации тюркских государств

Политика Материалы 19 февраля 2024 18:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена Организации тюркских государств

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Объединение тюркского мира, единение народов, имеющих общие корни, будут способствовать усилению каждого члена Организации тюркских государств.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Сообщив, что в июле этого года в Шуше будет проведен неформальный саммит Организации тюркских государств, глава государства сказал: «В то же время в этой встрече по моему приглашению будет участвовать Президент Турецкой Республики Северного Кипра, которая имеет статус наблюдателя, и это придаст очередной сильный импульс нашему общему делу, делу единства тюркских народов».

Лента

Лента новостей

Читать все новости