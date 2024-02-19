Вагит Алекперов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Бывший президент российского Публичного акционерного общества "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите искренние поздравления в связи с Вашим переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Избрание на новый срок еще раз подтверждает доверие народа к Вам как к прогрессивному и опытному руководителю, который в основу своих продуманных решений ставит прежде всего общечеловеческие ценности, уверенно ведет страну по пути динамичного развития и процветания.

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, новых побед и успехов в Вашей многогранной деятельности на благо народа дружественного Азербайджана", - говорится в письме.