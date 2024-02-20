Ряду сотрудников Государственной налоговой службы Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, звание государственного советника налоговой службы III ранга было присвоено следующим сотрудникам Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджанской Республики:

Гулиеву Кянану Адиль оглу – начальнику Главного управления внутренней безопасности

Бейлярову Эльчину Бейляр оглу – начальнику Главного управления координации деятельности местных структур.