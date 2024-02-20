Объявлены дата и повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объявлены дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщили Trend во вторник в парламенте, заседание состоится 23 февраля.

Повестка заседания включает в себя следующие вопросы:

1. О назначении Фикрета Фаррух оглу Мамедова судьей Конституционного суда Азербайджанской Республики.

2. Доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, о деятельности в 2023 году.

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О предупреждении домашнего насилия" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и "Об образовании" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "Об автомобильных дорогах" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О продовольственной безопасности" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона Азербайджанской Республики от 24 июня 2023 года № 928-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах".

9. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (первое чтение).