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Состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)

Политика Материалы 21 февраля 2024 19:39 (UTC +04:00)
Состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 21 февраля в Баку в рамках 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи состоялось заседание Исполнительного совета организации.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе Азербайджана, с докладом выступил председатель Исполнительного совета Абдулкадир Эмин Онен, открывший заседание.

Он рассказал о пути, пройденном структурой, и предстоящих перспективах, отметил, что Ассамблея играет важную роль в решении глобальных проблем, выразил уверенность в том, что Азербайджан будет успешно председательствовать в Ассамблее в 2024-2025 годах.

На заседании заместитель генерального секретаря Ассамблеи Киа Табатабае представила отчет о деятельности Ассамблеи за прошедший период. Генеральный секретарь Ассамблеи Мохаммед Реза Меджиди поделился мнениям и предложениями по находящимся на обсуждении проектам резолюций. Генеральный секретарь поблагодарил Азербайджан за проведение мероприятия и подчеркнул, что не сомневается в успешном председательстве страны в Ассамблее.

Затем была обсуждена повестка 14-го пленарной сессии Ассамблеи. На мероприятии были рассмотрены проекты решений, выдвинутые постоянными комитетами по экономическому и устойчивому развитию, бюджету и планированию, социальным и культурным вопросам, политическим вопросам, рассмотрены организационные и другие вопросы.

В заседании приняли участие глава делегации Милли Меджлиса в Ассамблее Амина Агазаде, члены делегации Айдын Гусейнов, Ильхам Мамедов, Анар Мамедов, делегации стран-членов ассамблеи и другие официальные лица.

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Состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
Состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)
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