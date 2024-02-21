Состоялось заседание Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 февраля в Баку в рамках 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи состоялось заседание Исполнительного совета организации.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе Азербайджана, с докладом выступил председатель Исполнительного совета Абдулкадир Эмин Онен, открывший заседание.

Он рассказал о пути, пройденном структурой, и предстоящих перспективах, отметил, что Ассамблея играет важную роль в решении глобальных проблем, выразил уверенность в том, что Азербайджан будет успешно председательствовать в Ассамблее в 2024-2025 годах.

На заседании заместитель генерального секретаря Ассамблеи Киа Табатабае представила отчет о деятельности Ассамблеи за прошедший период. Генеральный секретарь Ассамблеи Мохаммед Реза Меджиди поделился мнениям и предложениями по находящимся на обсуждении проектам резолюций. Генеральный секретарь поблагодарил Азербайджан за проведение мероприятия и подчеркнул, что не сомневается в успешном председательстве страны в Ассамблее.

Затем была обсуждена повестка 14-го пленарной сессии Ассамблеи. На мероприятии были рассмотрены проекты решений, выдвинутые постоянными комитетами по экономическому и устойчивому развитию, бюджету и планированию, социальным и культурным вопросам, политическим вопросам, рассмотрены организационные и другие вопросы.

В заседании приняли участие глава делегации Милли Меджлиса в Ассамблее Амина Агазаде, члены делегации Айдын Гусейнов, Ильхам Мамедов, Анар Мамедов, делегации стран-членов ассамблеи и другие официальные лица.

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