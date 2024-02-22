Самир Рзаев назначен президентом AZAL - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Самир Рзаев назначен президентом AZAL.
Как сообщает в четверг Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Самир Муса оглу Рзаев назначен президентом Закрытого акционерного общества "Азербайджанские Авиалинии".
Другим распоряжением главы государства Самир Муса оглу Рзаев освобожден от должности первого вице-президента ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".