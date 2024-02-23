Французское издание La Gazette du Caucase раскритиковало антиазербайджанский репортаж France 24

БАКУ /Trend/ - Главный редактор онлайн-газеты La Gazette du Caucase, базирующейся в Париже, известный французский журналист Жан-Мишель Брюн опубликовал статью о предвзятом репортаже France 24 об Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

"Материал озаглавлен: "Что общего между отсутствием французских наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане 7 февраля, группой, осуждающей французский колониализм, и онлайн-кампанией, нацеленной на Олимпийские игры 2024 года в Париже?" В самом названии уже задан тон, поскольку в нем повторяются три клише, ставшие лейтмотивом официального французского дискурса: "Азербайджан не является демократией", "Францию несправедливо обвиняют в том, что она является неоколониальной страной", а "иностранные агенты пытаются дискредитировать Францию, нападая на то, что должно стать ее звездным часом: Олимпийские игры 2024 года"", - говорится в статье.

Жан-Мишель Брюн задается вопросом: почему французские СМИ так интересуются Азербайджаном, после того как десятилетиями игнорировали его?

"С тех пор как Азербайджан обрел независимость в 1991 году, его отношения с Францией были прекрасными. Справедливо считающаяся примером светскости и многоэтничности, а также пионером в области прав женщин, страна получила высокую оценку за то, что успешно начала под руководством Президента Гейдара Алиева свой переход от советской власти. Особый акцент был сделан на культурных связях между двумя странами, благодаря которым Баку называли "Кавказским Парижем". Несколько позже соседняя Армения, которая давно претендовала на Карабах, богатый природными ресурсами, такими как золото и драгоценные металлы, вторглась в регион. Но в 2020 году Азербайджан, устав от отказа Армении вести переговоры по ситуации и неэффективности Минской группы, решил самостоятельно освободить свои земли", - пояснил автор.

Главный редактор газеты отметил, что в это же время во Франции армянская община (по крайней мере, ее наиболее националистическая ветвь) заняла важное место на политической арене и в средствах массовой информации страны.

"Большинство политических партий, включая президентскую партию, встали на сторону армянских ультранационалистических движений и приступили к политике "избиения Баку". Это окончательно лишило Францию ее влияния в регионе. Франция не принимает участия в восстановлении разрушенных армянской оккупацией городов в Карабахе, которое было поручено британским или итальянским компаниям, и в крупных экономических проектах. Например, строительство электростанции "Шафаг" будет осуществляться британской bp, а не французской компанией. Более того, именно эта слепая политика привела к потере Францией своего влияния в Африке. "Атлантизм" Франции не только подорвал ее легитимность в Африке и на Кавказе, но и привел к тому, что она стала объектом насмешек, преданная своими собственными друзьями. Как только она была вынуждена уйти, США немедленно попытались заменить ее. Напрасно, поскольку Африка, по-видимому, предпочитала партнеров, которых она считала более надежными, таких как Китай и Россия", - пишет Жан-Мишель Брюн.

Он подчеркнул, что вместо того чтобы пытаться наладить свои отношения с Азербайджаном, Франция сохранила и усилила свою поддержку армянских сепаратистов, зайдя так далеко, что пообещала оружие Армении, даже несмотря на то, что последняя вступила в прямые переговоры с Азербайджаном.

"Поэтому неудивительно, что Азербайджан, до прошлого года являвшийся председателем Движения неприсоединения, решил поддержать посредством "Бакинской инициативы" народы, борющиеся против колониализма и неоколониализма. И к этим народам, естественно, относятся те, кто считает себя жертвами французской политики, особенно в Вест-Индии и Полинезии и даже на Корсике", - также упоминается в статье.

По словам Брюна, недавние внеочередные президентские выборы в Азербайджане предоставили французским СМИ и министерству иностранных дел Франции возможность возобновить травлю Баку.

"Министерства иностранных дел и внутренних дел все еще не оправились от того факта, что два агента французской разведки были пойманы с поличным при попытке завербовать проживающего в Баку французского бизнесмена Мартина Райана. Это было слишком для Бернара Эми, главы внешней разведки Франции, который после долгой череды грубых ошибок в конечном итоге получил благодарность от Эмманюэля Макрона. "Голос Франции" не скупился на критику итогового голосования. Несмотря на присутствие 790 иностранных наблюдателей, представляющих 72 международные организации из 89 стран, по мнению редакторов статьи, отсутствие французов сделало выборы нелегитимными. Во всяком случае любая положительная оценка французского наблюдателя была бы окрашена подозрением. Телеканал France 24 повторяет выражение "икорная дипломатия", придуманное армянской прессой, которое неизбежно обвиняет всех в коррупции, если они не поддерживают их нападки на Азербайджан.

Что касается черной икры, которая уже не является предметом роскоши в Азербайджане, то способ достать ее - купить в отличных магазинах старого города Баку. Даже реставрация французских памятников со стороны Азербайджана, таких как Страсбургский собор, рассматривается как способ "закрепления влияния в политическом и медийном мире"", - отмечает автор.

По его словам, France 24 также скопировала отчет агентства Viginum, согласно которому Азербайджан с помощью видеороликов и постов стремился "очернить" организацию Олимпийских игр 2024 года.

"Как будто для этого нам нужна была помощь Баку. Префект и президент региона Иль-де-Франс, полиция и Счетная палата уже ежедневно указывают на дилетантский подход к организации игр и задержки во всех областях, особенно в сфере безопасности и транспорта. Французские карикатуристы также проводят день открытых дверей, изображая парижских крыс, которые также с нетерпением ожидают прибытия туристов. Что касается Viginum, то это "французское правительственное агентство по защите от иностранного цифрового вмешательства". На самом деле это ответвление Генерального секретариата обороны и национальной безопасности, одной из бесчисленных разведывательных служб Франции. Оно подобно Генеральному директорату внешней безопасности, который был ответственен за фиаско с Райаном, не только собирает разведданные, но и распространяет "информацию", которая примерно так же надежна, как и та, что исходит от иностранных служб, которые она сама обвиняет в манипуляциях", - пишет в заключении Жан-Мишель Брюн.

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