ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 23 февраля в 05:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Министерство обороны заявляет, что в целях предотвращения обострения ситуации и обеспечения стабильности на условной границе двух стран подразделениями армии Азербайджана не были приняты ответные меры.

Мы призываем военное руководство Армении не допускать подобных провокаций, направленных на нарушение стабильности, царившей на условной границе последние пять месяцев, и выведение ситуации из-под контроля, и требуем выявить и наказать виновных в этих действиях", - говорится в сообщении ведомства.

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