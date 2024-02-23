МИД Азербайджана ответил Пашиняну (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Необоснованные обвинения, вновь выдвинутые против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном в интервью французскому телеканалу France 24, намеренно создают напряженность в регионе и направлены на нанесение очередного удара по мирному процессу.

Об этом в пятницу Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Такие заявления Армении, сделанные после последней встречи между лидерами, проведенной по инициативе канцлера Германии, и выбор Франции как места для подобных заявлений, являющиеся неуважением к усилиям Германии со стороны Армении, можно расценивать как свидетельство продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс.

Заявления о том, что Азербайджан якобы готовится к нападению на Армению, а также о том, что Азербайджан якобы не придерживается международно-правовых норм, делаются с целью исказить действительность и ввести в заблуждение международное сообщество.

Заявления Армении о так называемой подготовке нашей страны к войне, с отсылкой на призывы Общины Западного Азербайджана и наши ответные заявления на необоснованные обвинения Армении, будучи совершенно безосновательными, прикрывают дестабилизирующие шаги Армении, которая последние пять месяцев проводит политику массовой милитаризации и нарушения стабильности в регионе.

Подчеркнув важность признания суверенитета и территориальной целостности, уважения Алма-Атинской декларации 1991 года в вопросе делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, принципов суверенитета, юрисдикции и равенства стран для установления транспортных и экономических связей в регионе, премьер-министр забыл, что Армения нарушала эти принципы более 30 лет. В отличие от Армении, сразу после 44-дневной войны именно Азербайджан предложил Армении мир на основе 5 базовых принципов. Армения же продолжает нарушать эти принципы своими претензиями к нашей стране.

Всем хорошо известно, что продолжение претензий на территориальную целостность Азербайджана в действующих законодательных актах и Конституции Армении, официальных письмах и заявлениях, документах, распространяемых в международных организациях и судах, подтверждает, что руководство Армении не заинтересовано в продвижении азербайджано-армянской мирной повестки дня.

Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную клеветническую риторику в отношении нашей страны с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества", - говорится в сообщении МИД.

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