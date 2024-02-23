Найденные в массовом захоронении в Ходжалы останки захоронены 25 лет назад - Генпрокуратура (ВИДЕО) (ОБНОВЛЕНО)

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БАКУ /Trend/ - 21 февраля в Ходжалинскую районную прокуратуру поступила информация о массовом захоронении, обнаруженном во время земляных работ, проводимых в рамках строительно-восстановительных работ в центральной части (вблизи бывшей ковровой фабрики) освобожденного от оккупации города Ходжалы.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, отправившиеся на место, где обнаружено захоронение, специалисты Генпрокуратуры с участием сотрудников Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) провели осмотр места захоронения, были надлежащим образом изъяты обнаруженные фрагменты костей с целью проведения экспертиз и лабораторных исследований, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В результате проведенных до настоящего времени процессуальных действий было установлено, что обнаруженные на территории человеческие останки принадлежат как минимум четырем лицам (в том числе, предположительно, 1 ребенку примерно 4-5 лет), что их подвергали пыткам, связав веревками, и они были захоронены больше 25 лет назад.

В настоящее время продолжаются работы по полному исследованию места захоронения.

По данному факту проводится расследование в Управлении криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.

После полного завершения поисковых работ и получения соответствующих результатов экспертизы будет обеспечено предоставление дополнительной информации общественности.

14:22

БАКУ /Trend/ - Еще одно массовое захоронение обнаружено на территории Ходжалинского района.

Как сообщает Trend, видеокадры с места захоронения показал телеканал AZTV.

Захоронение было обнаружено во время строительства водопроводно-канализационной сети в Ходжалы.

Сообщается, что найденные останки скелетов с завязанными руками и ногами в основном принадлежат детям и женщинам.

Отметим, что в начале февраля в поселке Аскеран Ходжалинского района было обнаружено массовое захоронение. До этого массовое захоронение было обнаружено летом прошлого года в Шуше, и на территории Шушинской тюрьмы. До сих пор массовые захоронения были обнаружены в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района, селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

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