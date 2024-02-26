Азербайджанский народ никогда не забудет Ходжалинский геноцид - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ никогда не забудет Ходжалинский геноцид.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказала председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

"Мы никогда не забудем Ходжалинский геноцид и жертв этих событий. Азербайджан не допустит совершения подобного инцидента ни на пяди своей территории, в отношении своих граждан и соотечественников. Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность. Сегодня страны и народы мира понимают и принимают тот факт, что Азербайджан является очень важным актором в процессах, происходящих в регионе и мире в целом", - подчеркнула она.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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