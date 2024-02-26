В ближайшие дни состоится встреча делегаций Азербайджана и Армении - МИД (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В ближайшие дни состоится встреча делегаций Азербайджана и Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхнун Байрамов.

"После встречи на Мюнхенской конференции по безопасности между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном было принято решение о возобновлении процесса. В ближайшие дни планируется встреча с армянской делегацией для проведения переговоров по мирному договору", - добавил Д.Байрамов.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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