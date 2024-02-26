Кровь азербайджанских шехидов не осталась невозмещенной - Камран Иманов

БАКУ /Trend/ - Кровь азербайджанских шехидов не осталась невозмещенной. Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" сказал журналистам председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов.

"Дай Бог здоровья и долгих лет жизни Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Сегодня мы ходим с высоко поднятой головой. Кровь азербайджанских шехидов не осталась невозмещенной. Мы показали всему миру, что мы достойный народ, продемонстрировавший свое величие", - сказал он.

Далее К. Иманов отметил, что армянские фальсификации продолжаются по сей день и, несомненно не могут остаться без ответа.

"Наши традиции, национально-духовные ценности - это наше такое прошлое, без которого у настоящего нет будущего.” Сохранение материально-духовного наследия, “археологии” духа наших предков означает сохранение духа нашего народа. Армянские фальсификации продолжаются по сей день. Для их сохранения мы должны ответить на это и мы будем продолжать разоблачать фальсификаторов. Каждая армянская ложь должна быть доведена до общественности. У этой лжи лишь одна причина: когда какой-либо народ претендует на территории своих соседей, он ищет доказательства на землях, которые ему не принадлежат, присваивая в качестве ложных “аргументов” культурное наследие другого народа", - добавил он.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.