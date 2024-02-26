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Президент Ильхам Алиев: Армения должна знать, что единственный путь – это принять все условия Азербайджана

Политика Материалы 26 февраля 2024 17:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Армения должна знать, что единственный путь – это принять все условия Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они ошибались, ошибаются и сегодня.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

«Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану», - отметил глава государства.

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