Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление МИД Армении о сумгайытских событиях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обвинения, выдвинутые министерством иностранных дел Армении в отношении Азербайджана в связи с сумгайытскими событиями, являются не только абсолютно необоснованными, но и искажением и фальсификацией исторических фактов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление МИД Армении о сумгайытских событиях.

А.Гаджизаде подчеркнул, что это заявление является попыткой Армении, начиная с конца 1980-х годов, скрыть насильственные действия с целью осуществления незаконных территориальных претензий к Азербайджану, массовое выселение азербайджанского населения, проживавшего в Армении, террор против азербайджанского народа, провокации на этнической почве и применение военной силы.

"МИД Азербайджана напоминает Армении, что беспорядки в Сумгайыте на этнической почве были составной частью заранее продуманных и спланированных целенаправленных провокаций руководства СССР и Армении, армянских шовинистических идеологов и экстремистских организаций. Отметим также, что всем известно, что Генеральной прокуратурой СССР было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего, в результате которого были установлены исполнители и лица, причастные к беспорядкам, а также жертвы, общая численность которых составила 32 человека. Тот факт, что среди жертв инцидента было 6 азербайджанцев, доказывает, что эти беспорядки не были осуществлены азербайджанским населением. Мы хотели бы подчеркнуть также, что возглавившим эти беспорядки и лично убившим 6 человек и изнасиловавшим 3 женщин армянского происхождения, был армянин по национальности Эдуард Григорян, о котором собраны многочисленные свидетельские показания сумгайытских армян. Григорян, приговоренный решением суда к 12 годам тюремного заключения, был переведен в Армению для отбывания наказания и позже был освобожден из тюрьмы. В связи с сумгайытскими событиями 27-29 февраля 1988 года по результатам судебного процесса 92 человека были приговорены к тюремному заключению, а 1 человек приговорен к смертной казни. Для сравнения отметим, что не было предпринято никаких действий против лиц, ответственных за гибель более 200 азербайджанцев во время насильственной депортации около 300 тысяч человек из районов компактного проживания азербайджанцев в Армянской ССР в конце 1980-х годов. Министерству иностранных дел Армении также хорошо известно, что ни один из виновных в многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных Арменией в различных городах и селах, включая Ходжалы, во время ее военной агрессии против Азербайджана, до сих пор не привлечен к уголовной ответственности. Мы напоминаем министерству иностранных дел Армении, что Азербайджанская Республика положила конец длившейся десятилетиями военной оккупации Арменией части своей международно признанной суверенной территории, восстановив свою территориальную целостность и суверенитет. Вместо того чтобы утверждать, что против армян якобы была проведена "этническая чистка" с целью атаки на исторические и религиозные памятники, армянской стороне было бы более полезней рассмотреть преступные деяния, совершенные против азербайджанцев не только в Армении, но и против азербайджанцев и азербайджанского наследия во время оккупации", - сказал Гаджизаде.

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