Некоторые силы пытаются нарастить напряженность на Южном Кавказе - комментарий

БАКУ /Trend/ - В период проведения политических переговоров действуют силы, которые пытаются нарастить напряженность на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend политолог Ильяс Гусейнов.

"Особо хочу подчеркнуть, что в период, когда идут политические переговоры, действуют силы, которые хотят повысить напряженность на Южном Кавказе. В частности на фоне того, что Армения наносит удар по интересам России, идет борьба Франции за эти позиции.

В то же время предпринимаются попытки вооружить Армению. Премьер-министр Армении после переговоров в Мюнхене совершает визит в Париж, на встрече с Макроном выражается поддержка Франции Армении, затем министр обороны Франции едет в Ереван, в Армению доставляется военная техника.

Это расценивается как угроза миру, стабильности и безопасности. Следует иметь в виду, что все это осуществляется параллельно с мирными переговорами. Мы призываем Армению к конструктивности", - сказал он.

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