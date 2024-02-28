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Президент Ильхам Алиев: Мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе

Политика Материалы 28 февраля 2024 17:43 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - После восстановления суверенитета и территориальной целостности и уничтожения сепаратистского гнезда в Карабахе, Азербайджан подвергается нападкам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

«Нас обвиняют Макрон, Боррель и другие подобные им люди. Возьмем Украину: Украина хочет восстановить свою территориальную целостность. Германия и другие страны отправляют оружие в Украину. Все вы заявляете, что Украина должна обеспечить свою территориальную целостность. А как же наша территориальная целостность?! Неужели этот вопрос менее важен, чем вопрос Украины? Мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе», - отметил глава государства.

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