Президент Ильхам Алиев: Мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - После восстановления суверенитета и территориальной целостности и уничтожения сепаратистского гнезда в Карабахе, Азербайджан подвергается нападкам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

«Нас обвиняют Макрон, Боррель и другие подобные им люди. Возьмем Украину: Украина хочет восстановить свою территориальную целостность. Германия и другие страны отправляют оружие в Украину. Все вы заявляете, что Украина должна обеспечить свою территориальную целостность. А как же наша территориальная целостность?! Неужели этот вопрос менее важен, чем вопрос Украины? Мы видим попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе», - отметил глава государства.