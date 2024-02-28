Глава МИД Азербайджана встретился с немецкой коллегой (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочей поездки в Германию встретился с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналеной Бербок.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи была обсуждена повестка сотрудничества между двумя странами, а также текущее состояние и перспективы нормализации и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила важность отношений между двумя странами. Она поздравила Азербайджан с будущим проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Министр Джейхун Байрамов отметил, что контакты между Азербайджаном и Германией, которые в последнее время приобрели динамичный характер, вызывают удовлетворение, подчеркнул важность обсуждений на высшем уровне в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Была выражена благодарность Германии за поддержку и инициативу в организации переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов заявил о решимости Азербайджана продвигать повестку нормализации и мира. Он подчеркнул, что, несмотря на это, нарушение Арменией стабильности, длившейся около 5 месяцев, было нацелено на то, чтобы нанести удар по мирному процессу. Вместе с тем было подчеркнуто, что неприемлемо продолжение Арменией неконструктивной позиции и риторики в политических и правовых процессах, а также территориальных претензий к Азербайджану в армянской конституции и законодательстве.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

17:09

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Германию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальных сетях, сообщает Trend.

Было отмечено, что министры обменялись мнениями о перспективах развития связей между странами в ряде сфер, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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