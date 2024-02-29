Официальный Баку отверг резолюцию Европарламента (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы решительно осуждаем и отвергаем ежегодный доклад Европарламента о реализации общей внешней политики и политики безопасности, в котором содержатся положения, направленные против Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя принятую резолюцию по ежегодному докладу "О реализации общей внешней политики и политики безопасности", подготовленному комитетом по международным отношениям Европарламента.

"Эти положения, являющиеся составной частью клеветнической кампании против Азербайджана, в которых все факты искажены, совершенно необоснованны. Они вызывают серьезные вопросы относительно будущего общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза. К сожалению, этот доклад, отражающий поверхностный подход к внешней политике и политике безопасности, также показывает, насколько члены Европейского парламента являются заложниками популистской политики, а также насколько они далеки от выработки правильного стратегического подхода к нашему региону. Являющийся структурой Европейского союза, который в своих заявлениях говорит о территориальной целостности и уважении к суверенитету, Европейский парламент, проявляющий неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, осуждающий локальные антитеррористические мероприятия, проведенные нашей страной на своих суверенных территориях и не имевшие целью гражданское население, а также призывающий к сепаратизму и продвижению оставшейся в прошлом политики оккупации со стороны Армении на наших территориях, тем самым еще раз показывает, что для него личные интересы членов парламента превыше интересов международного права и Европейского союза. Пока Европейский союз не положит конец этому произволу в своих институтах, внешняя политика и политика безопасности организации будут продолжать оставаться в плену его утопических подходов в системе международных отношений", - сказал он.

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