Президент Ильхам Алиев: Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера

БАКУ /Trend/ - Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера. Наше слово так же значимо, как и наша подпись.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

«Я уверен, что все планы, которые мы наметили, будут реализованы», - сказал глава государства, подчеркнув, что итоги только прошлого года свидетельствуют об этом.