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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера

Политика Материалы 1 марта 2024 11:42 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера. Наше слово так же значимо, как и наша подпись.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

«Я уверен, что все планы, которые мы наметили, будут реализованы», - сказал глава государства, подчеркнув, что итоги только прошлого года свидетельствуют об этом.

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