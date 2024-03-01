Президент Ильхам Алиев: Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии точно доказывает важность нашей работы

БАКУ/Trend/ - Наша позиция по диверсификации всегда была и остается следующей: диверсификация должна заключаться как в диверсификации маршрутов поставок, так и в диверсификации источников.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 1 марта на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

«Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии точно доказывает важность нашей работы», - подчеркнул глава государства.