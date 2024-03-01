Президент Ильхам Алиев: В следующем году на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» начнется добыча природного газа

БАКУ /Trend/ - В первом квартале следующего года начнется добыча природного газа в рамках проекта по освоению глубоководной части блока «Азери-Чираг-Гюнешли». Это очень перспективная структура с очень крупным объемом залежей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Заявив, что «Азери-Чираг-Гюнешли» уже долгое время является основным источником экспорта нашей нефти, глава государства отметил, что этот блок месторождения станет дополнительным источником поставок азербайджанского газа наряду с месторождениями «Шахдениз» и «Абшерон».