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Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – это история успеха

Политика Материалы 1 марта 2024 12:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – это история успеха

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор работает уже три года. Это история успеха. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов на евразийском пространстве.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Подчеркнув, что это также проект энергетической безопасности и сотрудничества, глава государства отметил: «Потому что без сотрудничества между странами, расположенными на этом маршруте, осуществить этот проект было бы невозможно».

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