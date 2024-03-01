Азербайджан и Турция обсудили расширение сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках дипломатического форума в Анталье встретился с президентом Агентства оборонной промышленности Турции Халуком Гёргюном.

Об этом в пятницу Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Было подчеркнуто, что в ходе встречи было выражено удовлетворение отношениями сотрудничества двух братских стран в области военной промышленности.

Состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества по ряду направлений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что накануне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию. В рамках визита запланировано участие министра в Анталийском дипломатическом форуме, выступление на панели "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств в XXI веке", а также проведение многочисленных двусторонних встреч.

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