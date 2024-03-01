В Азербайджане сменился оператор информационной системы "Электронное водное хозяйство" - Указ (Дополнено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев внес изменения в "Положение об информационной системе "Электронное водное хозяйство"", утвержденное указом от 13 февраля 2021 года.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, сменился оператор информационной системы "Электронное водное хозяйство". Так, "Центр развития электронного правительства", подведомственный Государственному агентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, заменен на ООО "Центр инноваций".