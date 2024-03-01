Азербайджан ожидает от Армении надлежащих разъяснений по конституционным документам - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Мы ожидаем от Армении надлежащего разъяснения по правовым, а также конституционным документам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе панельной дискуссии на дипломатическом форуме в Анталье.

"В настоящее время мы ожидаем исчерпывающих разъяснений относительно правовых и конституционных рамок Армении, в которых все еще сохраняется элемент "миацума" и территориальных претензий. С армянской стороны необходима подлинная приверженность продвижению промежуточной повестки дня. Одновременно мы должны сохранять бдительность в отношении потенциальных новых событий. К сожалению, наметилась противоречивая тенденция, связанная с распространением геополитического влияния, что приводит к появлению новых линий разделения. Крайне важно серьезно отнестись к этому развитию событий. В то же время между Азербайджаном и Арменией должна быть демаркирована граница", - сказал он.

Гаджиев отметил, что азербайджанская сторона проявляет готовность и политическую решимость преобразовать регион и превратить Южный Кавказ в регион мира, безопасности и сотрудничества.

"Президент Ильхам Алиев предложил интегрированную модель Южного Кавказа, инициативу объединения Азербайджана, Грузии и Армении на одной платформе. В нашей повестке дня также подчеркивается региональная ответственность, что означает, что все три страны должны активно участвовать в региональных инициативах и вносить свой вклад в них. Это предполагает принятие ответственности ради регионального сотрудничества. Мы успешно создали модель плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, и Армения могла бы извлечь выгоду из этого опыта", - добавил он.