Быстрое вооружение и агрессивная риторика Армении угрожают мирному процессу – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Политические и военные провокации Армении, которые в последнее время приобрели более интенсивный характер, а также быстрое вооружение и агрессивная риторика этой страны угрожают мирному процессу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о проводимых в постконфликтный период в регионе широкомасштабных восстановительных и строительных работах, шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, призывах, угрожающих региональному миру и стабильности.

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