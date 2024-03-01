Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Быстрое вооружение и агрессивная риторика Армении угрожают мирному процессу – Джейхун Байрамов

Политика Материалы 1 марта 2024 14:46 (UTC +04:00)
Быстрое вооружение и агрессивная риторика Армении угрожают мирному процессу – Джейхун Байрамов

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Политические и военные провокации Армении, которые в последнее время приобрели более интенсивный характер, а также быстрое вооружение и агрессивная риторика этой страны угрожают мирному процессу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о проводимых в постконфликтный период в регионе широкомасштабных восстановительных и строительных работах, шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, призывах, угрожающих региональному миру и стабильности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости