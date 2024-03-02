Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

"Мы наблюдаем опасные последствия климатических изменений, а именно: меньше воды в наших реках, меньше снега в наших горах, меньше воды в Каспийском море. И если мы не будем решать эту проблему вдохновенно и с чувством долга, то от этого пострадают все. Таким образом, у Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов. Потенциал Каспийского моря Азербайджана составляет 157 ГВт, что основано на оценке Международной финансовой корпорации. И мы уже начали идти по этому важному пути. Мы планируем через десять лет использовать ВИЭ в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны", - сказал глава государства.